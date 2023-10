LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bodelwitz (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 14.50 Uhr, befuhr der 60-jährige Fahrer eines PKW in Bodelwitz die Pößnecker Straße. Hinter ihm fuhr der 14-jährige Radfahrer. Der Mann hielt an und öffnete seine Fahrertür. Dabei beachtete er den vorbeifahrenden Jugendlichen nicht und dieser fuhr gegen die Tür. Er zog sich Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug ...

