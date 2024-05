POL-VER: +Frontalzusammenstoß- eine Person lebensgefährlich verletzt+

Landkreis Verden (ots) - Langwedel. Seit Mittwochabend wurde ein 68-Jähriger aus Langwedel vermisst. Er hatte am Abend das Seniorenheim zu Fuß verlassen. Da er eine Affinität zu Bahnhöfen und Zügen aufweist, wurde vermutet, dass er sich in deren Nähe aufhält. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr konnte er im Bereich Bremen Burgdamm wohlbehalten aufgefunden und in das ...

