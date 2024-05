Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Diebstahl von Kupferrohr In der Zeit von Donnerstag, 02. Mai 2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 03. Mai 2024, 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Meter Kupferfallrohr einer Friedhofskapelle in der Molberger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen. Löningen - Fahren unter Alkohol und Cannabis Einfluss Am Dienstag, 07. Mai 2024, ...

mehr