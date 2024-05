Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe OT Tühle - Werkzeugdiebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Samstag, den 04.05.2024, gegen 01:00 Uhr, kam es bei einer hiesigen Firma im Gewerbegebiet Sandkamp zum Diebstahl von Werkzeugen aus einem Mercedes Sprinter. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Firmengelände und drangen gewaltsam in das Fahrzeug ein. Der Versuch einen zweiten Firmenwagen zu öffnen, schlug fehl. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Wer Angaben zu diesem Fahrzeugaufbruch machen kann, wird gebeten die Polizei in Friesoythe unter 04491-93390 zu kontaktieren.

26676 Barßel OT Elisabethfehn - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 04.05.2024, um 10:45 Uhr, ereignete sich an der Oldenburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Saterländer parkte seinen PKW rückwärts aus und übersah hierbei einen auf dem angrenzenden Geh- und Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer. Der 30-jährige Barßeler stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

26676 Barßel OT Lohe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 04.05.2024, um 12:58 Uhr, ereignete sich auf der Loher Straße ein Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Barßelerin befuhr mit ihrem Pedelec die Friesenhofstraße und beabsichtige die Loher Straße in Richtung Erlenstraße zu queren, hierbei übersah sie einen auf der Loher Straße in Richtung Barßel fahrenden Motorradfahrer. Der 33-jährige Kraftfahrzeugführer aus Tornesch und die Pedelecfahrerin kollidierten - beide Personen erlitten schwerste Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz und die Loher Straße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

26676 Barßel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 04.05.2024, um 23:57 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Hauptstraße/ Westmarkstraße/ Deichstraße ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Moormerländer befuhr mit seinem PKW die Westmarkstraße und beabsichtigte die Hauptstraße in Richtung Deichstraße zu queren, hierbei übersah er die bevorrechtigte 28-jährige Saterländerin, welche mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Saterland befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde die Saterländerin sowie die 42-jährige Beifahrerin des Moormerländers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 12000 Euro.

