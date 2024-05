Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 04.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03.05.2024 zwischen 15:20 Uhr und 15:40 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Gildestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Aus- bzw. Einparken gegen einen neben ihm stehenden Pkw und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 03.05.2024, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad (45 km/h) die Straße Im Hofe in 49401 Damme. Hier wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiter bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Damme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz/Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, 04.05.2024 gegen 01:55 Uhr wird auf dem Westring ein 34-jähriger Dammer auf einem Elektrokleinfahrzeug angetroffen. Das Elektrokleinfahrzeug verfügt über keinen Versicherungsschutz. Weiterhin steht der 34-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wird eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Steinfeld/Mühlen - Arbeitsunfall

Am Freitag gegen 15:00 Uhr kam es bei einer Lagerhalle eines Bauunternehmens im Kötterhof in Mühlen zu einem Arbeitsunfall. Ein 50-jähriger Diepholzer stürzte beim Anbringen von Nistkästen aus etwa 4 Metern Höhe aus einem Korb zu Boden. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell