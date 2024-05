Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Lastrup - Fischdiebstahl

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, zwischen 03:00 Uhr bis 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Fischteichanlage und entwendeten rund 230kg Fisch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Lastrup - Brand einer Werkstatt

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 13:40 Uhr wurde ein Zimmerbrand in der Straße Drenkelvehn gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Werkstatt in dem Wohn- und Geschäftsgebäude in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 11:30 Uhr befuhr eine19-jährige Heranwachsende aus Cappeln mit ihrem Pkw die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe eines Parkplatzes eines Verbrauchermarktes beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei kam es Zusammenstoß einer 67-jährigen Frau aus Cloppenburg, welche mit ihrem Fahrrad den dortigen Geh- und Radweg befuhr. Die 67-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 64-jährige Frau aus Cappeln die Industriestraße und beabsichtigte auf die Varrelbuscher Straße aufzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 79-jährigen Mann aus Garrel, welcher mit seinem Fahrrad den dortigen Geh- und Radweg befuhr. Der 79-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von rund 1.200,00 Euro.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, 14:15 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Mann aus Lindern mit seinem Pkw die Straße Zum Ostentor in Richtung Lastrup. Er beabsichtigte nach links auf die Ortskernentlastungsstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 67-jährigen Mannes aus Borken. Durch den Zusammenstoß wurde die 65-Jährige Mitfahrerin (Sozius) schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - Fundfahrrad / Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 07:00 Uhr fanden Jugendliche einen Fahrradschlüssel vor ihrer Haustür, welcher zu einem Pedelec gehört. Dieses stand am Fahrradparkplatz der Mühlenstraße abgestellt. Zum Zwecke der Eigentumssicherung wurde das Fahrrad in Verwahrung genommen. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

