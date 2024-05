Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pedelec Diebstahl

Am Mittwoch, 01. Mai 2024, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein an der Finkenstraße abgestelltes Fahrrad. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec, KTM Macina. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Bauwagen

Im Zeitraum von Montag, den 29.04.24, gegen 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 01.05.24, gegen 12:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Bauwagen im Repkings Damm. Aus diesem entwendete die unbekannte Person Gartengeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl von Motorrad

Am Mittwoch, den 01.05.24, im Zeitraum von 18:46 Uhr bis 20:39 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein in der Ahlhorner Straße verschlossen abgestelltes Motorrad, Honda CBR1000St. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, den 01.05.24, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Steinfelder Straße. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,82 Promille. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol Am Mittwoch, den 01.05.24, gegen 20:05 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Rad gegen einen in der Graf-von-Stauffenberg-Straße geparkten PKW, sodass Sachschaden an dem Fahrzeug entstand. Am Unfallort stellte sich heraus, dass der Vechtaer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille. Es folgte die Blutentnahme. Gegen den 45-jährigen Mann aus Vechta wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell