Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Diebstahl von EC-Karte mit anschließender Verwertungstat - Fahndung nach Täter (mit Foto)

Am, Montag, den 29.04.24, wurde durch die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund eine Pressemeldung anlässlich eines Diebstahls einer EC-Karte mit anschließender Verwertungstat vom 06.12.23 veröffentlicht. Der Meldung ist ein Lichtbild der Kamera des Geldautomaten, welche den Täter bei der unbefugten Geldabhebung zeigt, angehängt. Für Näheres und Bild siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5768504

Auf Grund des Lichtbilds ergeben sich Hinweise, dass der Täter am Dienstag, den 30.01.24, augenscheinlich eine gleichgelagerte Tat in Essen (Oldenburg) begangen und ebenfalls unberechtigt Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben hat. Zuvor wurde die Geschädigte aus Essen durch eine unbekannte Person in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen kam es zum Diebstahl ihrer Geldbörse sowie zur anschließenden unberechtigten Geldabhebung mittels der rechtswidrig erlangten EC-Karte der Geschädigten.

Sachdienliche Hinweise zu der Person auf dem Foto (s. Link zur Pressemeldung der PI Aurich/ Wittmund) nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Seitens der Polizei wird hier auf die Seite https://stop-pickpockets.eu/ verwiesen. Diese gibt Hinweise zu verschiedenen Vorgehensweisen von Taschendieben und Tipps, wie man seine Wertsachen vor diesen schützen kann. Die Polizei rät:

- Taschen, sofern möglich, mit der Verschlussseite zum Körper zu tragen - Nicht über das erforderliche Maß hinaus Bargeld sowie Zahlungskarten mitzuführen - Zahlungsmittel in verschiedenen verschlossenen Innentaschen zu verwahren - Vor allem im Gedränge die Wertsachen im Blick und bei sich zu haben

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell