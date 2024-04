Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unbekannter hob Geld mit gestohlener Karte ab: Wer kann Hinweise geben?

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Unbekannter hob Geld mit gestohlener Karte ab: Wer kann Hinweise geben?

Bereits im vergangenen Dezember haben Unbekannte in Wittmund die EC-Karte eines 85 Jahre alten Mannes entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am 06.12.2023 in einem Discounter an der Esenser Straße.

Im Anschluss hob ein bislang unbekannter Mann an einem Geldautomaten an der Esenser Straße mit der entwendeten Geldkarte eine hohe Summe Bargeld ab.

Bei der Geldabhebung wurde der Täter gefilmt.

Bislang konnte der Mann trotz umfangreicher polizeilicher Ermittlungen nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet daher nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter trug zur Tatzeit eine weiße Cap, eine weiße FFP-Maske und eine schwarze Steppjacke sowie ein dunkles Shirt.

Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Wem ist die abgebildete Person bekannt?

Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell