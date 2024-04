POL-AUR: Friedeburg - Betrunken am Steuer

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Krummhörn (OT Pewsum) - Brand eines Einfamilienhauses Am Freitag hat es in Pewsum gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Krummhörner Ring in Brand. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auch auf den Dachstuhl aus. Ein Übergreifen des Feuers auf das Untergeschoss und ein daraus resultierender Vollbrand konnte ...

