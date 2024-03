Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Firmengebäude in Ankelohe - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Ankelohe. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18.03.2024) kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Lindenallee in Ankelohe. Die bislang unbekannten Täter hebelten hierbei ein Fenster auf und drangen so ins Gebäude ein. Entwendet wurde eine größere Summe Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell