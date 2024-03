Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Hemmoor

Hemmoor/ Cadenberge - Aktenvernichter geriet in Brand

Am 16.03.2024, gegen 09:00 Uhr, wurde eine Mitarbeiterin der Pflegeengel in Cadenberge beim Öffnen der Bürotür durch dichte Rauchschwaden begrüßt. Die alarmierte Feuerwehr Cadenberge rückte an und stellte bald zusammen mit dem Beamten des PK Hemmoor die mutmaßliche Brandursache fest. Augenscheinlich gab es einen technischen Defekt in einem Aktenvernichter. Glücklicherweise führte dies nur zur Rauchentwicklung und nicht zu einem ausgedehnten Brand. Der Brandort wurde für abschließende Ermittlungen beschlagnahmt.

Hemmoor - Berauscht und ohne gültige Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Kurz zuvor, gegen 07:30 Uhr, wurden zwei Buxtehuder Besucher auf dem Gehweg vor der Dienststelle in Hemmoor wahrgenommen, wie sie stark schwankend zunächst einen E-Scooter schoben. Da dies den beiden jedoch augenscheinlich zu anstrengend war, entschied man sich doch lieber zu fahren. Eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,18 Promille beim 38 jährigen Fahrzeugführer. Das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen stammte zudem noch aus dem Jahr 2020. In der Folge wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und fehlender Pflichtversicherung eingeleitet.

