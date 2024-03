Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 16.03.2024

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland:

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Geestland / BAB27. Am 15.03.2024, gegen 21.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 27-jährigen Fahrer eines Smart an der Autobahnanschlussstelle Neuenwalde. Der Smart war zuvor auf der BAB 27 in Richtung Walsrode gefahren. Bei der Kontrolle legte der in Bremerhaven wohnende Fahrer einen Führerschein vor. Die Beamten stellten aber fest, dass dieser keine Gültigkeit mehr besaß, weil die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Der Führerschein wurde daher sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Unfallflucht / Fußgänger durch Pkw angefahren

Wurster Nordseeküste / Dorum. Am 15.03.2024, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich in Dorum ein Verkehrsunfall. Ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit seinem 6-jährigen Sohn in der Dorumer Bahnhofstraße, in Höhe der abknickenden Vorfahrt, auf dem Gehweg als Fußgänger unterwegs. Ein aus Richtung der Straße Eichenhamm kommender Pkw geriet in der Rechtskurve leicht auf den Gehweg und touchierte den Familienvater, welcher dadurch zu Fall kam. Hierbei stürzte auch das Fahrrad um, welches dieser schob. Der Junge wurde von dem umstürzenden Fahrrad getroffen, sodass Vater und Sohn bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Der Fahrer / die Fahrerin des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zu dem Fahrzeug ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen VW Passat mit Cuxhavener Kennzeichen handelt. Die Polizei Geestland nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04743/928-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten nach Aquaplaning

Schwanewede / BAB27. Am 15.03.2024, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB27. Eine 26-Jährige aus Stadland war mit ihrem Volvo in Richtung Cuxhaven unterwegs, als sie ca. 2 km vor der Anschlussstelle Schwanewede die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Volvo prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Zu Folgeunfällen kam es glücklicherweise nicht. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und ihr 21-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Schaden am Volvo, welcher fahrbereit blieb, wird auf 6000,- Euro geschätzt. Die Beamten stellten fest, dass die Reifen am Volvo nicht die erforderliche Profiltiefe aufwiesen. Dieses dürfte zu Aquaplaning bei nicht angepasster Geschwindigkeit geführt habe, denn zum Unfallzeitpunkt regnete es stark.

