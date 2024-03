Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in der Catharinenstraße in Cuxhaven - Geschädigter gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Eine 77-jährige Cuxhavenerin meldete sich bei der Polizei in Cuxhaven und gab an, dass Sie bereits am Montag (11.03.2024) gegen 14:10 Uhr in der Catharinenstraße in Cuxhaven mit ihrem PKW beim Vorbeifahren gegen einen geparkten PKW gestoßen sei. Hierbei war Sachschaden entstanden. Den Unfall zeigte Sie erst nachträglich an. Gesucht wird daher der Halter oder die Halterin, deren PKW möglichweise durch den Unfall am Montag beschädigt wurde. Diese/r wird gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

