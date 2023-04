Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Weiterer Tageswohnungseinbruch im Stadtteil Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 6. April kam es zu einem weiteren Einbruch im Stadtteil Göttschied. Hier drangen bislang unbekannte Täter ebenfalls durch Einschlagen einer Scheibe in ein Wohngebäude in der Hahnenrückstraße in der Zeit von 07.15 Uhr bis 17.15 Uhr ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und durchwühlten auch hier die gesamten Wohnräume und entwendeten vor allem Schmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Ein erster Einbruch ereignete sich im gleichen Zeitraum unmittelbarer Nähe in der Fontanestraße. Wir berichteten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter sich auch an weiteren Wohnobjekten versuchten und diese Versuche bislang unentdeckt blieben. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

