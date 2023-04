Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug in der Layenstraße

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom Dienstag, dem 04.04.2023, auf den 05.04.2023, wurde ein parkendes, rotes Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz in der Layenstraße in Idar-Oberstein, durch zerkratzen beschädigt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang keine vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

