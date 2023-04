POL-PDTR: Diebstahl von Metallabfall

Idar-Oberstein (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am heutigen Donnerstag, 06.04.2023 in der Zeit von 07.50 Uhr bis 11.30 Uhr nach Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus in der Fontanestraße im Stadtteil Göttschied ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und durchsuchten innerhalb des Einfamilienwohnhauses Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse im gesamten ...

