POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 06.04.2023, kam es gegen 12:10 Uhr auf der B 407 in Höhe des Einmündungsbereiches L 148 ( Abzweigung Reinsfeld) zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 68-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L 148 aus Richtung Reinsfeld kommend und wollte nach links auf die B 407 in Fahrtrichtung Hermeskeil abbiegen. Hierbei übersah er den von links bevorrechtigten 62-jährigen Fahrzeugführer und dessen 63-jährigen Beifahrer, so dass es zum Unfall kam. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Die Verletzten kamen in das umliegende Krankenhaus. Die B 407 war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise vollgesperrt. Während der gesamten Unfallaufnahme waren verkehrslenkende Maßnahmen erforderlich.

