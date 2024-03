Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkerhsunfallflucht in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (12.02.2024) kam es gegen 22:20 uhr in der Haydnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war hierbei vermutlich mit einem Opel Vectra in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte großflächig einen dortigen Zaun. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem PKW oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell