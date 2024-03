Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versucht mit gefälschtem Führerschein zu täuschen ++++ Schülerin in Dorum bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Montagnachmittag (11.03.2024) um 15:00 Uhr kontrollierten Beamtinnen des Polizeikommissriats Geestland einen 28-jährigen Mann, der als Fahrzeugführer aufgrund der widerrechtlichen Nutzung seines Mobiltelefons während der Fahrt auffiel. Im Zuge der Kontrolle händigte der Fahrzeugführer aus dem Landkreis Oldenburg einen italienischen Führerschein aus. Bei diesem Dokument konnten deutliche Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem 28-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungen ergaben, dass dem Beschuldigten eine deutsche Fahrerlaubnis im Jahr 2021 entzogen wurde. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Wurster Nordseeküste/Dorum. Bereits am Freitag (08.03.2024) kam es gegen 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Bahnhof in Dorum. Eine 16-jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste stieg an der dortigen Haltestelle aus einem Bus aus und wollte die Straße überqueren. In diesem Moment fuhr der Bus jedoch los und touchierte die Schülerin. Sie stürzte und verletzte sich durch den Unfall leicht, weshalb Sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Die Busfahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne nach der verletzten Schülerin zu schauen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell