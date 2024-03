Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW in Langen ++++ Mehrere Anzeigen nach Geschwindigkeitsverstoß

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Zeit von Samstag (09.03.2024), 18:00 Uhr bis Sonntag (10.03.2024), 08:00 Uhr wurde, im Holzackerweg in Langen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter BMW von bislang Unbekannten beschädigt. Der oder die unbekannte Person zerkratzte den Pkw über die komplette Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Geestland unter Telefon 04743 9280 zu wenden. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich liegen.

Geestland. Am gestrigen Sonntag (10.03.2024) führten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 22:15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der L120 zwischen den Ortschaften Bad Bederkesa und Drangstedt durch. Hierbei stoppten sie einen Citroen, der bei erlaubten 70 km/h die L120 mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 130 km/h befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde durch den 40-jährigen Fahrzeugführer aus Stade der Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt. Da er auch körperliche Anzeichen zeigte, wurde bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Weiter stellte sich heraus, dass der Stader nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Somit wurden gegen ihn mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

