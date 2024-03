Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Porsche bei Unfallflucht zurückgelassen

Hamm - Heessen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 3. März, um 1.54 Uhr, am Kreisverkehr Ahlener Straße/Vogelstraße, wurde ein weißer Porsche Cayenne von seinem Fahrer zurückgelassen. Der unbekannte Fahrer hatte den Kreisverkehr offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit befahren und war aus diesem Grunde von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Laterne kollidiert. Aufgrund der Kollision wurde ein Zeuge auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Er konnte beobachten wir der Porschefahrer nach dem Unfall telefonierte. Doch statt der Polizei erschien kurze Zeit später ein BMW an der Unfallstelle, in den die Beifahrerin aus dem Porsche einstieg. Außerdem wurde noch Gepäck vom Porsche in den BMW umgeladen. Nachdem der BMW die Unfallstelle verlassen hatte, entfernte sich auch der Unfallfahrer kurze Zeit später von der Unfallstelle. Der flüchtige Fahrer des Porsche wurde wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre alt; 1.80m bis 1.85m groß; kurze, dunkle Haare; Vollbart; helle Bekleidung; südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 32.000 Euro. Der stark beschädigte Porsche wurde von der Polizei sichergestellt. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Porschefahrer und seiner Beifahrerin oder dem Fahrer des BMW werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (hp)

