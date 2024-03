Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei bittet um Hinweise nach weiteren Bränden in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach erneuten Bränden im Bezirk Bockum-Hövel sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können.

Am Donnerstag, 29. Februar, meldete der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges gegen 16.15 Uhr den Brand einer Waldfläche an der Geinegge. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 19.30 Uhr und 19.40 Uhr, brannten auf einem Friedhof an der Horster Straße und an einem Mehrfamilienhaus an der Sorauer Straße mehrere Kunststoffcontainer und Mülltonnen. Auch hier konnten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brände löschen.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige, die in der Nähe der Brandorte aufgefallen sind: Telefon 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell