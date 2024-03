POL-HAM: Unbekannter fährt Metallzaun um und flüchtet

Hamm (ots) - Am Donnerstag, 22. Februar um 01.10 Uhr wurde ein PKW von der Wielandstraße in Hamm-Pelkum entwendet. Der PKW war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer dortigen Einfahrt zum Parken abgestellt. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen schwarzen BMW / Kombi der 1er-Baureihe (Bj 2013). Nach Angaben der Geschädigten hatte diese zuvor möglicherweise ihren Originalschlüssel nach dem ...

