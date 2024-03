Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW der 1er-Serie von der Wielandstraße entwendet

Hamm (ots)

Am Donnerstag, 22. Februar um 01.10 Uhr wurde ein PKW von der Wielandstraße in Hamm-Pelkum entwendet. Der PKW war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer dortigen Einfahrt zum Parken abgestellt. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen schwarzen BMW / Kombi der 1er-Baureihe (Bj 2013). Nach Angaben der Geschädigten hatte diese zuvor möglicherweise ihren Originalschlüssel nach dem Verlassen des Pkw verloren und dies nicht bemerkt. Sie trug zu diesem Zeitpunkt ihren Säugling auf dem Arm. Videoaufzeichnungen vom Tatort werden derzeit noch ausgewertet. Zeugenhinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

