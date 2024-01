Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte rauben Smartphone eines 17-jährigen Mülheimers - Fotofahndung

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt I:

Am Abend des 21. November 2023 lernte ein 17-Jähriger an einem Kiosk in der Nähe der Haltestelle "Mülheim-Stadtmitte" zwei männliche Personen kennen. Die beiden gingen mit ihm zur Ruhrpromenade unterhalb der Schlossbrücke. Dort entwendeten sie dem Jugendlichen das Smartphone aus der Jackentasche. Unter Vorhalt einer Stichwaffe wurde er aufgefordert, seinen Entsperrcode zu nennen. Anschließend schlug ihm einer der beiden mit einem Gegenstand ins Gesicht. Der 17-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach einem der beiden Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/124665

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

