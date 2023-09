Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in mehrere Fahrzeuge

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Breitenbach a. Herzberg. Insgesamt vier Fahrzeuge auf einer Baustelle im Bereich der Autobahn - zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld Ost - wurden in der Zeit von Freitag (15.09.) bis Montag (18.09.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlugen die Täter je eine Scheibe von zwei Walzen ein und bauten Steuerknüppel aus. Außerdem entwendeten die Langfinger eine außen am Fahrzeug befindliche Halterung sowie die Elektronik eines Asphaltfertigers. Auch ein viertes Baustellenfahrzeug gingen die Unbekannten an, jedoch ohne etwas zu stehlen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Zudem entstand Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

