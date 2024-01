POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Ware aus Discounter - Fotofahndung

Essen (ots) - 45468 MH.- Altstadt I: Am 31. Mai vergangenen Jahres raubte ein Unbekannter am Hans-Böckler-Platz die Kette eines Jugendlichen (16). Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem jungen Mann. Der 16-Jährige hielt sich gemeinsam mit anderen Jugendlichen am Hans-Böckler-Platz auf, als der Unbekannte ihn zunächst nach Zigaretten fragte. Als der ...

