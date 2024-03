Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes landet auf dem Fahrzeugdach, zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Werler Straße

Hamm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Werler Straße / Unnaer Straße wurden am Donnerstag, 29. Februar, 20.25 Uhr zwei Personen schwer verletzt, es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 58jährige Fahrerin eines PKW Mercedes die Unnaer Straße in Fahrtrichtung Osten. Zugleich befuhr der 33jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi aus Dortmund die Werler Straße in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Mercedes um die Längsachse und blieb im Kreuzungsbereich auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sowohl der 33jährige Dortmunder als auch die 58jährige Hammerin wurden durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Beide Beteiligte wurden zur Behandlung stationär aufgenommen. Die Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (nue)

