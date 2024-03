Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm (ots)

Schwer verletzt wurde ein 67jähriger Kradfahrer aus Hamm bei einem Alleinunfall auf der Straße Klosterfeld in Hamm-Rhynern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der BMW-Fahrer ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, 29. Februar, 10.10 Uhr beim Abbiegen vom Klosterfeld in den Nonnenweg zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde durch die Feuerwehr in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, hier wurde er zur stationären Behandlung aufgenommen. Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. (nue)

