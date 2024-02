POL-EL: Lingen - Einbruch in Werkstatt

Meppen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 21:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei einem Fast-Food-Restaurant an der Lingener Straße in Meppen. Dabei touchiert ein vermutlich grau/silberner Pkw einen in einer dortigen Wartebucht haltenden schwarzen VW. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. ...

