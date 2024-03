Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von verlorenem Bargeld aufgeklärt, Tatverdächtiger führt Beute und Betäubungsmittel mit sich

Hamm (ots)

Aus Anlass eines Diebstahls wurde die Polizei am Donnerstag 29. Februar, 22 Uhr zum Marktplatz in der Stadtmitte alarmiert. Hier hatte zuvor ein 18jähriger Geschädigter eine Spielothek betreten wollen. Als er wegen einer Alterskontrolle seinen Ausweis vorzeigen wollte, fielen im zwei 100-Euro-Scheine zu Boden. Der Geschädigte bemerkte dies nicht sofort. Ein 32jähriger polizeibekannter Hammer bückte sich und hob das Geld auf. Er steckte die Banknoten in seinen Hosenbund. Der Geschädigte bemerkte wenig später den Verlust und die Tatsache, dass der 31jährige das Geld eingesteckt hatte. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Folge die Polizei alarmiert wurde. Mit Hilfe seiner Freunde konnte der Geschädigte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Anhand von Videoaufnahmen konnten die Einsatzbeamten die Tathandlung vor Ort nachvollziehen. Der nicht kooperative Tatverdächtige wurde zur Polizeiwache verbracht. Hier wurde das Diebesgut im Zuge einer körperlichen Durchsuchung aufgefunden und konnte dem Eigentümer übergeben werden. Zudem konnte bei dem 31jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (nue)

