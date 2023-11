Polizei Hagen

POL-HA: 14-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Eilpe schwer verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 14-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochnachmittag (22.11.2023) bei einem Verkehrsunfall in Eilpe schwer verletzt. Die Jugendliche trat, gegen 17.30 Uhr, auf die Fahrbahn der Eilper Straße, um diese zu überqueren. Wie sich später herausstellte, wollte sie in einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Bus einsteigen. Zeitgleich befuhr ein 50-jähriger Hagener die Eilper Straße mit seinem VW Tiguan. Er konnte eine Kollision mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde die 14-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Spezialklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Eilper Straße. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

