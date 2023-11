Polizei Hagen

POL-HA: Trickdieb gibt sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus - Dreistelliger Geldbetrag aus der Wohnung einer 91-jährigen Frau gestohlen

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Dienstagmittag (21.11.2023) in Vorhalle einer 91-jährigen Frau gegenüber als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und stahl Geld aus ihrer Wohnung. Die Hagenerin hielt sich, gegen 11.00 Uhr, in ihrem Vorgarten im Imkerweg auf und wurde dort von dem Unbekannten angesprochen. Er sagte, dass er Mitarbeiter eines Pflegedienstes sei und er wegen einer Bargelderstattung mit der 91-Jährigen sprechen müsse. Sie begleitete den Mann in ihre Wohnung, in der er sich dann etwa 10 Minuten lang aufhielt. Am Nachmittag stellte die Hagenerin fest, dass der Mann einen dreistelligen Geldbetrag aus ihrem Portemonnaie gestohlen hatte. Sie alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass der Trickdieb etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer braunen Lederjacke sowie einer grauen Hose. Zudem trug er eine FFP2-Maske im Gesicht. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

