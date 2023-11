Polizei Hagen

POL-HA: 43-jähriger Autofahrer leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 43-jähriger Mann leistete am späten Dienstagabend (21.11.2023) bei einer Verkehrskontrolle in Altenhagen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizisten wollten den Hagener, der mit einem grauen Audi auf der Eckeseyer Straße unterwegs war, bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen. Nachdem der 43-Jährige an einer Bushaltestelle anhielt, stieg er sofort aus und zeigte sich sehr aufgebracht. Aufgrund seines nervösen und aggressiven Verhaltens fragten die Beamten den Mann, ob er Betäubungsmittel konsumiert hat. Auf diese Frage reagierte der Verkehrsteilnehmer noch aggressiver, setzte sich zurück in sein Auto und verriegelte die Türen. Erst nach mehrfacher Aufforderung stieg er wieder aus und stellte sich auf die Fahrbahn. Der 43-Jährige schlug wild um sich, als die Polizisten ihn darum baten, sich auf den Gehweg zu begeben. Um einen Angriff zu verhindern, sollten ihm in der Folge Handschellen angelegt werden. Gegen diese Maßnahme setzte der Hagener sich massiv zur Wehr und leistete Widerstand. Die Beamten brachten ihn zum Polizeigewahrsam, wo durchgeführte Alkohol- und Drogentests negativ verliefen. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell