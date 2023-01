Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "schon wieder!" -> Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsApp und haben Erfolg - mehr als 2.500 Euro überwiesen ++ "dumm gelaufen" - Fahrradfahrer beim Wenden erfasst ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.01.23 ++

Lüneburg

Lüneburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.01. gegen 13:00 Uhr in der Egersdorffstraße. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw BMW beabsichtigte von der Straße Klostergang auf die Egersdorffstraße einzubiegen. Hierbei nahm er einer bevorrechtigten 55-jährigen Radfahrerin die Vorfahrt, sodass es zur Kollision kam. Die Radfahrerin wurde schwerer verletzt, sodass sie durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Lüneburg - Diebstahl aus parkendem Pkw - Zeugen gesucht

Unbekannte zerstörten erneut die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Nähe einer Sporthalle Am Wienebütteler Weg. Die Tat ereignete sich am 09.01. zwischen 16:30 und 20:30 Uhr. Aus der Mittelkonsole des Pkw, wurde eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstört - Hinweise

Am 09.01. zwischen 20:00 und 23:00 Uhr zerstörten Unbekannte die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Thorner Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Warenlager eines Supermarktes - Hinweise

In der Nacht vom 09.01. auf den 10.01., zwischen 21:30 und 00:25 Uhr, versuchten Unbekannte in das Warenlager eines Supermarktes im Häcklinger Weg einzubrechen. Über ein Rolltor gelangten die Unbekannten vermutlich in das Lager. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der Sachschaden liegt bei gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung in Schulnähe

Am Morgen des 10.01. kontrollierten Polizeibeamte die Geschwindigkeit und mehrere Radfahrer im Bereich des Oedemer Weges. Zwischen 07:30 und 09:00 Uhr konnten insgesamt vier Autofahrer festgestellt werden, die die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der "Tagesschnellste" war mit einer Geschwindigkeit von 52 km/h unterwegs. Zudem wurden insgesamt zehn Ordnungswidrigkeiten bei Radfahrern aufgrund fehlender Beleuchtung geahndet.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - nach Streit geschlagen und getreten

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 41-Jährigen aus der Region nach einem Streit in den Nachtstunden zum 10.01.23. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Mann am späten Abend einen Streit mit einer 40 Jahre alten Frau aus der Nachbarschaft angezettelt. Im weiteren Verlauf schlug und trat der 41-Jährigen gegen 01:30 Uhr dann die Frau, die Verletzungen erlitt und über Anwohner die Polizei alarmierte. Die Polizei ermittelt.

Hitzacker - unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 09.01.23 in der Lüneburger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 17:15 Uhr den Einfluss von Drogen sowie einen Alkoholwert von 0,49 Promille fest. Urintests auf Kokain und THC verliefen positiv.

Lüchow - "die Kontrolle verloren"

Die Kontrolle über seinen Pkw Mazda verlor ein 21 Jahre alter Fahrer in den Mittagsstunden des 09.01.23 in der Lange Straße. Der junge Mann war gegen 11:15 Uhr aus Richtung Bergstraße gekommen, verlor aufgrund gesundheitlichen Problemen die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einem Parkstreifen geparkten Pkw VW Polo. Es entstand ein Sachschaden ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Dannenberg, OT. Nebenstedt - Lack von Pkws zerkratzt

Zwei im Rahmen einer Jagdveranstaltung in der Feldmark in Nebenstedt abgestellte Pkw, u.a. Audi, beschädigten Unbekannte bereits am 29.12.22 zwischen 10:00 und 13:00 Uhr jeweils durch einen kleineren Lackkratzer. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - "Auseinandersetzung zwischen jungen Männern" - Sicherheitsdienst schreitet ein

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 19 und 22 Jahre alten Männern kam es in den späten Abendstunden des 09.01.23 in einer Unterkunft in der Stadenser Straße. Die beiden alkoholisierten Männer waren gegen 22:10 Uhr aneinandergeraten, so dass der 22-Jährige den 19-Jährigen schlug und diesen leicht verletzte. Ein 25 Jahre alter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schritt daraufhin ein, um zwischen den Männern zu schlichten, wurde jedoch wiederum von dem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Die Streitparteien wurden räumlich getrennt. Die Polizei war vor Ort und leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die Personen ein.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 31 Jahren alten Fahrer eines Pkw Ford Mondeo stoppte die Polizei in den Abendstunden des 09.01.23 in der Molzer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Hamburg stellten die Beamten gegen 19:10 Uhr bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Kokain verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - gegen Tür getreten und mit Reizstoff gesprüht -> "nicht getroffen"

Aggressiv verhielt sich ein 46 Jahre alter Uelzener in den Morgenstunden des 10.01.23 in der Schillerstraße. Der Mann hatte gegen 10:30 Uhr aus Wut gegen die Tür seines gesetzlichen Betreuers getreten. Als dieser öffnete, wurde der 46-Jährige weiter aufbrausend und sprühte u.a. mit Reizstoff in Richtung des Mannes, verfehlte ihn aber. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung.

Uelzen - 25 Pakete Glaswolle von Baustelle abtransportiert

Bereits im Zeitraum vom 22.12. bis 09.01.23 transportierten Unbekannte insgesamt 25 Pakete Glaswolle von einer Baustelle in der Alte Wiesenstraße. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kokain konsumiert

Ein 45-Jähriger beim Konsum von Kokain fiel Polizeibeamten in den Morgenstunden des 10.01.23 im Rahmen einer Fußstreife am Busbahnhof in der St.-Viti-Straße auf. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - "dumm gelaufen" - Fahrradfahrer beim Wenden erfasst - Radfahrer bleibt unverletzt, ist jedoch stark alkoholisiert

Beim Wenden mit ihrem Pkw BMW erfasste eine 56 Jahre alte Autofahrerin in den Abendstunden des 09.01.23 in der Veerßer Straße einen 31 Jahre alten Radfahrer. Der Mann versuchte gegen 20:30 Uhr noch zu bremsen, wurde jedoch vom Pkw erfasst. Er blieb unverletzt; jedoch stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Mann einen Alkoholwert von 1,8 Promille hatte. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Bienenbüttel/Uelzen - "schon wieder!" -> Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsApp und haben Erfolg - mehr als 2.500 Euro überwiesen

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Seit Monaten nutzen die Täter auch WhatsApp und SMS-Nachrichten, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen.

Nach diversen erfolglosen Versuchstaten hatten Betrüger jetzt leider Erfolg bei einem Senior aus der Region Bienenbüttel. Der Mann wurde in den Morgenstunden des 09.01.23 per WhatsApp von der angeblichen Tochter kontaktiert und um eine Überweisung gebeten. Der fast 80-Jährige überwies mehr als 2.500 Euro und hielt dann erst Rücksprache mit seiner wirklichen Tochter.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Parallel weist die Polizei auch nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg.

Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte".

60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer.

"Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!"

Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken.

Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell