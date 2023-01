Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüchow - Flucht nach Verkehrsunfall - Hinweise ++ Lüchow - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt ++ Suderburg - Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 09.01.23

Lüneburg

Dahlenburg - Alkoholisierter Verursacher nach Häuslicher Gewalt weggewiesen

Zu einer häuslichen Gewalt kam es in den frühen Morgenstunden des 08.01. innerhalb einer Wohnung. Ein stark alkoholisierter 46-Jähriger schubste und schlug unter anderem seine ebenfalls in der gemeinsamen Wohnung lebende Partnerin. Diese wurde leicht verletzt. Zudem verletzte er die beiden Kinder seiner Partnerin leicht. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab mehr als 1,3 Promille. Der Verursacher wurde für mehrere Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung innerhalb einer Wohnunterkunft - eine Person schwer verletzt

Im Verlaufe des 08.01. kam es in einer Wohnunterkunft für Asylbewerber in der Straße Am Alten Werk zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei beteiligte Familien gerieten nach ersten Erkenntnissen in einen Streit. Nach ersten Erkenntnissen griffen zwei 27 und 44 Jahre alte Männer einen 15-Jährigen und einen 56-Jährigen an. Diese schlugen wiederum die anderen beiden Männer. Der 56-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung schwerer verletzt, sodass er behandelt werden musste. Entsprechende Strafverfahren gegen alle Verursacher wurden eingeleitet.

Lüneburg - Erneut Diebstähle aus Pkw - Hinweise

Am 08.01. zwischen 12:00 und 13:15 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten Pkw VW Golf in der Schützenstraße ein. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche mit sämtlichem Inhalt und Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 400 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 08.01. zwischen 11:00 und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Theodor-Heuss-Straße. Auch dort wurde bei einem geparkten Pkw Ford Grand C-Max eine Scheibe eingeschlagen und die Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der Sachschaden liegt bei über 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn, OT. Quickborn - Fahrt unter Kokaineinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Abend des 08.01. im Bereich Quickborn wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrer eines Pkw Citroen unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Parameter Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüchow - Flucht nach Verkehrsunfall - Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 08.01. zwischen 10:30 und 13:30 Uhr in der Straße Im Ring. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rückwärtsfahren einen geparkten Pkw Skoda Octavia in der Straße Im Ring. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. An dem anderen Pkw entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 09.01. gegen 07:20 Uhr in der Straße Bleichwiese. Eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Vivaro beabsichtigte von der Junkerstraße nach links in die Straße Bleichwiese einzubiegen. Hierbei missachtete sie eine 15-jährige Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Uelzen

Suderburg - Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 08.01. gegen 17:30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Breitenhees. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Renault Clio kam vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

