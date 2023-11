Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer in der Innenstadt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht von Dienstag (21.11.2023) auf Mittwoch in der Innenstadt einen 51-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Gegen 02.45 Uhr hielten die Beamten den Fahrer eines Mitsubishi in der Düppenbecker Straße an. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 51-Jährigen ein aktuelles Fahrverbot vorlag. Darüber hinaus schlug ein Drogenvortest auf Kokain an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss ein. (sen)

