Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht und dann geflüchtet

Rauenberg (ots)

Am Donnerstag um 16:30 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die Hauptstraße und stieß an der Kreuzung zur Hauptstraße an ein Haus. Hiernach fuhr der Citroenfahrer weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge verständigte hierauf die Polizei. Dieser fuhr dem Auto hinterher und konnte das schwer beschädigte Fahrzeug in der in der Wieslocher Straße feststellen und wartete dort bis zum Eintreffen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Während der Unfallaufnahme kam der 68-Jährige zu seinem Fahrzeug hinzu und gab sich als Fahrer zu erkennen. Hierbei konnte durch die Streife Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 68-Jährige wurde aufs Revier gebracht, wo ihm zunächst Blut und anschließend der Führerschein abgenommen wurde. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung wurden durch das Polizeirevier Wiesloch eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell