FW-HH: Eine brandtote Person nach Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Altona Nord

Hamburg (ots)

Hamburg Altona-Nord, Feuer Menschenleben in Gefahr mit einer brandtoten weibl. Person und sechs leicht Verletzten durch Einatmen von Rauchgasen, 25.07.2023, 05:04 Uhr, Harkortstraße

Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr Hamburg zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Harkortstraße im Stadtteil Altona-Nord gerufen worden.

Der Anrufer informierte die Rettungsleitstelle über tief schwarzen Rauch aus einem Fenster sowie mehreren piependen Rauchwarnmeldern.

Daraufhin alarmierte die Rettungsleitstelle die Einsatzkräfte des Löschzuges Altona, die Freiwillige Feuerwehr Altona, einen Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie den Einsatzführungsdienst West.

Die zuerst eingetroffene Polizeistreife meldete ebenfalls eine starke Rauchentwicklung im 4. Obergeschoss des sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses.

Eine Menschenrettung ist mit drei Trupps unter schwerem Atemschutzgerät erfolgt. Dabei ist eine leblose Person in der betroffenen Wohnung aufgefunden worden, hierbei handelt es sich um eine 60 Jahre alte Frau.

Sechs weitere Personen wurden aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert sowie medizinisch erstversorgt. Alle sechs Personen waren durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und konnten nach der Erstversorgung und der erfolgreichen Brandbekämpfung in ihre Wohnungen zurückkehren.

Es brannte Mobiliar in Wohn- und Schlafzimmer der betroffenen Wohnung, das Feuer konnte mit drei C-Rohren gelöscht werden. Den Abschluss für die Feuerwehreinsatzkräfte bildete eine Begehung der Brandwohnung mit Einsatz einer Wärmebildkamera sowie die Belüftung.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben und die Brandursache wird durch diese ermittelt.

Gesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg vor Ort.

