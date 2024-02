POL-PDLD: Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen am Wasgau - Zeugen gesucht

Kandel (ots) - Am Wochenende haben unbekannte Täter versucht in ein Geschäft in Kandel in der Hauptstraße einzubrechen. An der Eingangstür wurde die Glasscheibe eingeschlagen und es wurde versucht die Tür aufzuhebeln. Offensichtlich gelang es den Tätern aber nicht in das Geschäft einzudringen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder ...

mehr