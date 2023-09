POL-RE: Recklinghausen: Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - An der Ecke Halterner Straße/An der Lehmkuhle sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eine 83-jährige Frau aus Recklinghausen und ein 22-jähriger Mann aus Herten wurden dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 83-Jährige gegen 14.40 Uhr von der Straße An der Lehmkuhle nach links in die Halterner Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem ...

