Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Halterner Straße/An der Lehmkuhle sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eine 83-jährige Frau aus Recklinghausen und ein 22-jähriger Mann aus Herten wurden dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 83-Jährige gegen 14.40 Uhr von der Straße An der Lehmkuhle nach links in die Halterner Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 22-jährigen Autofahrer, der auf der Halterner Straße stadteinwärts unterwegs war. Sowohl die Autofahrerin als auch der Autofahrer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

