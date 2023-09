Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pedelecfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag kam es um 16.05 Uhr am Nordring zu einem Unfall, bei dem ein 66-jähriger Bottroper schwer verletzt wurde. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Gladbeck fuhr auf dem Nordring in Richtung Osten und bog dann, nach links in die Grundstückeinfahrt eines Autohändlers ab. Dabei stieß er mit dem 66-jährigen Pedelecfahrer zusammen, der ihm auf dem Radfahrstreifen des Nordrings entgegenkam. Der Bottroper stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell