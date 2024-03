Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Großes Hartkunststoffteil auf der BAB27 verloren ++++ Junge Fahranfängerin weicht Tier aus und verunfallt.

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Dienstag (12.03.2024) um 17:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27. Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt in Fahrtrichtung Cuxhaven verlor ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein großes Hartkunststoffteil. Über dieses auf der Fahrbahn liegende Teil fuhren zwei Fahrzeugführer mit ihren Pkw, wodurch Schäden an den Fahrzeugen entstanden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verlierer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

Gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Hier wich eine 18-jährige einem Tier aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Pkw kam im Anschluss auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell