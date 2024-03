Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Gefälschte Schuhe beschlagnahmt

Knapp 90 Paar gefälschte Markenturnschuhe beschlagnahmte die Polizei am Wochenende auf einem Heilbronner Flohmarkt. Beamte der Abteilung Gewerbe/Umwelt führten am Samstag auf der Theresienwiese Kontrollen durch, als ihnen ein Stand auffiel, an dem Turnschuhe verkauft wurden. Diese stellten sich bei genauerer Betrachtung als Fälschungen heraus, weshalb die Schuhe von der Polizei sichergestellt wurden. Auf den 67-jährigen Standbetreiber kommt nun eine Anzeige zu.

Lauffen: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Nachdem zwei Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Lauffen am Samstagabend in Streit gerieten, mussten mehrere Polizeistreifen in die Bahnhofstraße ausrücken. Die 25 und 29 Jahre alten Männer waren gegen 18.30 Uhr in Streit geraten und verletzten sich in dessen Verlauf gegenseitig mit einem Tischbein. Nachdem der Streit durch die Polizisten geschlichtet wurde, wurden beide zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwaigern-Stetten: Pedelec gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Eine Unbekannte Person stahl vergangene Woche ein Pedelec in Schwaigern-Stetten. Die Besitzerin hatte das Fahrrad am Donnerstag gegen 8 Uhr an einer Straßenlaterne in der Hauptstraße abgeschlossen. Am nächsten Tag gegen 15 Uhr bemerkte sie das Fehlen ihres schwarz/roten Pedelecs der Marke Bulls. Der Täter oder die Täterin hat das Fahrradschloss auf unbekannte Weise geknackt und dieses Mitsamt das angeschlossenen Fahrrads entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Löwenstein: Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Nach einem Arbeitsunfall am Samstagvormittag bei Löwenstein wurde ein 21-Jähriger mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann wollte mit einer Pfahlramme Eisenpfähle in einem Weinberg befestigen, als er sich das schwere Gerät versehentlich auf den Kopf schlug und dadurch schwer verletzte. Der herbeigerufene Rettungshubschrauber landete auf der Bundesstraße 39, die für die Zeit des Einsatzes beidseitig gesperrt werden musste.

Jagsthausen: Prügelei nach Überholmanöver

Am Samstagabend prügelten sich mehrere Personen auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Jagsthausener Hauptstraße. Ein 31-Jähriger hatte zuvor mit seinem Auto den Pkw eines 60-Jährigen überholt und war wohl recht knapp vor dem anderen Fahrzeug wieder eingeschert. Daraufhin stellten der 60-Jährige und sein 39 Jahre alter Beifahrer den 31-Jährigen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz, wo sich zunächst ein Streit und dann eine gewalttätige Auseinandersetzung entspann. Beide Parteien teilten jeweils Tritte und Schläge aus, wodurch die beiden jüngeren Männer leichte Verletzungen davontrugen. Nachdem die Polizei den Streit schließlich beendet hatte, stellten die Polizisten fest, dass der 60-Jährige einen Atemalkoholwert von über 1 Promille aufwies. Er muss nun nicht nur mit der Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, sondern auch mit einer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Neckarwestheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in eine Wohnung in der Neckarwestheimer Rathausstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohneinheit und stahlen aus dem Inneren eine größere Summe Bargeld. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rund um die Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Nordheim: Einbrecher stiehlt Pedelecs - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen Unbekannte in Nordheim mehrere Pedelecs. In der Straße "Lange Hälden" brach ein Dieb die Garage einer Doppelhaushälfte auf und stahl zwei Pedelecs im Wert von rund 3.500 Euro. In der Straße Geroldsgrund machte sich ein Unbekannter an einem gesicherten Pedelec zu schaffen, welches an einem Carport befestigt war und stahl den Akku und den Tacho. Hier liegt der entstandene Diebstahlschaden bei knapp 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Untergruppenbach: Verkehrskontrollen auf der L1111

Auf der Landesstraße 1111 kontrollierte die Polizei in der Nacht auf Montag den Verkehr. Dabei wurde die Geschwindigkeit von knapp 80 Fahrzeugen gemessen. Lediglich sechs Fahrzeuglenker und -lenkerinnen fuhren dabei schneller als die erlaubten 70 Kilometer pro Stunde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell