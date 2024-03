Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall in Forchtenberg und fuhr anschließend weiter. Gegen 11 Uhr touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den auf einem Supermarktparkplatz in der Teslastraße geparkten Pkw. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzellsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

A6 / Bretzfeld: Abstandskontrollen auf der Autobahn Zahlreiche Verstöße von Lkw gegen den Sicherheitsabstand stellte die Verkehrspolizei am Freitag auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld fest. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten den eingehaltenen Sicherheitsabstand von Lkw im Bereich Bretzfeld. Dabei heilten 150 Fahrer und Fahrerinnen der Laster den Sicherheitsabstand nicht ein. Bei der anschließenden Kontrolle wurden zusätzlich vier Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, ein Fahrzeug wurde wegen Überhöhe beanstandet und zwei Mal war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Zudem stellten die Beamten einen Fahrer ohne entsprechender Berufskraftfahrerqualifikation fest.

Untermünkheim: Gefährliche Fahrweise führt zu Unfall - Zeugen gesucht Nach einem gefährlichen Überholmanöver sucht die Polizei Künzelsau nach den Insassen eines Pkws, die den Vorfall beobachten konnten. Am Samstag war ein 25-Jähriger mit seinem Seat auf der Bundesstraße 19 zwischen Westernach und Übrighausen unterwegs. Gegen 14.50 Uhr kam dem Seat-Lenker eine 77-Jährige mit ihrem VW auf seiner Fahrspur entgegen, als sie einen Traktor überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 25-Jährige mit seinem Auto in den Grünstreifen aus. Trotz des Ausweichens prallten die Außenspiegel beider Fahrzeuge zusammen. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

