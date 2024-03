Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: Geld und Wertgegenstände aus Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Geld und Wertgegenstände aus vier geparkten Autos in Obrigheim. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 08 Uhr machten sich der oder die Täter an den unverschlossenen Autos in den Straße Oberer Weg und Im Luss zu schaffen. Der Wert des entwendeten Diebesguts ist bislang nicht bekannt. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

Haßmersheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Haßmersheim. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude in der Ehrenmalstraße. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Räume durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigem Stand lediglich eine Spiegelreflexkamera. Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 08 Uhr, rund um die Ehrenmalstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 an der Polizeiposten Aglasterhausen zu wenden.

