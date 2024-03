Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Trickdiebe unterwegs

Am Donnerstagabend erbeuteten zwei bislang unbekannte Täter in einer Tauberbischofsheimer Bäckerei mehrere hundert Euro. Gegen 17.30 Uhr betraten die zwei Männer die Filiale am Marktplatz. Einer der Beiden tätigte zunächst einen kleinen Einkauf und verwickelte eine Angestellte in ein Gespräch. Er gab an ein ausländischer Tourist zu sein und zeigte einen 50-Euro-Schein vor, den er in einen mit deutscher Seriennummer eintauschen wolle. Die Verkäuferin wollte dieser Bitte nachkommen und Griff in ihre Kasse. Nachdem sie mehrere Geldscheine in der Hand hatte, griff der Täter über die Theke und entnahm ihr das Bündel, um selbst zu schauen. Die Verkäuferin nahm jedoch wenige Sekunden später die Scheine wieder an sich. Der Mann kaufte danach noch einen Kaffee und verließ im Anschluss mit seinem Begleiter die Bäckereifiliale. Bei der abendlichen Kassenrechnung konnte schließlich ein Fehlbetrag von mehreren hundert Euro festgestellt werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: circa 1,80 Meter groß, 30-33 Jahre alt, sportliche Figur, gebräunter Teint, schwarze Haare, dunkelbraune Augen mit langen Wimpern, Gesicht rasiert, keine Brille, trug Basecap grau (Aufschrift unbekannt), Jacke grau, große volle Lippen

Täter 2: circa 1,60 m, gebräunter Teint, schwarz gekleidet, bunter Schal, Kinnbart bzw. Drei-Tage-Bart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell