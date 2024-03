Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

L518/Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro verursachte der Fahrer oder die Fahrerin eines VW Busses am Donnerstagabend in Walldürn und flüchtete anschließend. Gegen 19.10 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Opel die Landesstraße 518 in Richtung Walldürn, als ihr ein grüner VW Bus zum Teil auf ihrer Fahrbahn entgegenkam und sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Nach dem Unfall hielt die Frau zunächst an und konnte wahrnehmen, dass auch der Lenker oder die Lenkerin des Busses anhielt. Daraufhin wendete sie ihr Auto um zur Unfallstelle zurückzukehren. In der Zwischenzeit war der VW allerdings verschwunden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Richtigstellung:

Mosbach: Medizinische Ursache unfallursächlich

Entgegen unserer ersten Berichterstattung vom 04.03.2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5727492) erlag der 84-Jährige Autofahrer in Mosbach nicht seinen beim Unfall erlittenen Verletzungen, sondern erlag den Folgen einer inneren medizinischen Ursache. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass diese auch ursächlich für den Verkehrsunfall war.

